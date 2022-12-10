Лидер Китая призывает к торговле нефтью в юанях 

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Си Цзиньпин на саммите Персидского залива заявил лидерам арабских государств, что Китай будет работать над покупкой нефти и газа в юанях для реализации цели - установления своей валюты на международном уровне и ослабления влияния доллара на мировую торговлю.

Об этом сообщает Reuters.

Крупнейший экспортер нефти Саудовская Аравия и экономический гигант Китай прислали решительные сигналы во время визита Си по "невмешательству" в то время, когда отношения Эр-Рияда с Вашингтоном подверглись испытаниям из-за прав человека, энергетической политики и России.

Любой шаг Саудовской Аравии по отказу от доллара в торговле нефтью был бы сейсмическим политическим шагом, которым Эр-Рияд ранее угрожал перед лицом возможного законодательства США, которое подвергает членов ОПЕК антимонопольным искам.

Рост влияния Китая в Персидском заливе беспокоит США.

В начале пятничных переговоров принц Мухаммед объявил о "новом историческом этапе отношений с Китаем", что резко контрастирует с неудобными американо-саудовскими встречами пять месяцев назад, когда президент Джо Байден посетил меньший арабский саммит в Эр-Рияде.

Несмотря на то, что Саудовская Аравия и Китай подписали несколько соглашений о стратегическом и экономическом партнерстве, аналитики говорят, что отношения останутся в основном связанными с энергетическими интересами, хотя китайские фирмы совершили набеги на технологический и инфраструктурный секторы.

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Напомним:

Соединенные Штаты пытались заключить с Саудовской Аравией тайное соглашение по увеличению добычи нефти.

Цены на нефть выросли в пятницу, поскольку закрытие основного нефтепровода из Канады в США нарушило поставки, но в недельном измерении нефть теряет в цене из-за опасений относительно замедления роста мирового спроса.