Ціни на нафту зросли у п'ятницю після аварії у США, але падають у тижневому вимірі

Ціни на нафту зросли в п'ятницю, оскільки закриття основного нафтопроводу з Канади в США порушило поставки, але у тижневому вимірі нафта втрачає у ціні через побоювання щодо уповільнення зростання світового попиту.

Про це пише Reuters.

Як змінились ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштували 76,73 долара за барель, піднявшись на 58 центів, або на 0,76%, станом на 07:16 за Гринвічем, після падіння на 1,3% в четвер.

Американська нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 52 цента, або на 0,73%, до 71,98 долара за барель, після падіння на 0,8% нижче на попередній сесії.

Причини зміни цін

Новини про аварію, що закрила канадський трубопровід Keystone канадської TC Energy в США, викликали короткочасне ралі в четвер.

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Понад 14 000 барелів сирої нафти вилилося в Канзасі - це один із найбільших розливів нафти в США майже за десятиліття.

При цьому ціни на нафту демонструють найбільше тижневе падіння за останні місяці, оскільки трейдери очікують, що пройде деякий час, перш ніж Китай послабить контроль над COVID, що позначиться на попиті.

За словами економістів, зростання захворюваності, ймовірно, пригнічуватиме економічне зростання Китаю в найближчі кілька місяців, що призведе до відскоку лише пізніше в 2023 році.

Також негативним моментом є те, що економіка США прямує до короткої і неглибокої рецесії в наступному році, на думку економістів, опитаних Reuters, які одноголосно очікують, що Федеральна резервна система США піде на менш значне підвищення процентної ставки на 50 б.п. 14 грудня.

Європейський центральний банк також, ймовірно, підніме свою депозитну ставку на 50 б.п. наступного тижня до 2%, свідчить ще одне опитування Reuters.

Економічна правда