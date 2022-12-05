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США й Саудівська Аравія хотіли підписати таємну угоду про збільшення видобутку нафти – ЗМІ

Понеділок, 5 грудня 2022, 09:54 - Анастасія Жарикова

Сполучені Штати намагались укласти з Саудівською Аравією таємну угоду щодо збільшення видобутку нафти.

Про це повідомляє Bloomberg.

Республіканці Палати представників оголосили про розслідування повідомлень про невдалу "секретну" угоду щодо збільшення видобутку нафти в ОПЕК+ між представниками адміністрації Байдена та Саудівською Аравією.

За даними New York Times, посадовці Держдепу та Ради Нацбезпеки США намагалися таємно домовитися із Саудівською Аравією про збільшення видобутку нафти країнами ОПЕК+ до виборів у США, що відбулися у листопаді. 

Натомість у серпні ОПЕК+ оголосила про скорочення видобутку, завдавши удару по президенту Джо Байдену.

"Якщо адміністрація укладає секретні угоди на шкоду американським виробникам енергії та з метою передвиборчої кампанії, американський народ заслуговує на це знати", – заявив представник Комітету Джеймс Комер у листі до держсекретаря Ентоні Блінкена.

Це розслідування є одним із кількох, оголошених Комітетом Палати представників з нагляду та реформ, який широко вивчає енергетичну політику адміністрації. Контроль над Палатою представників наступного року перейде до Республіканської партії.

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