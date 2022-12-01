Коломойский больше не миллиардер, потерял более миллиарда долларов состояния - Forbes

До недавнего времени миллиардер Игорь Коломойский в этом году потерял более половины своего состояния, оценка которых упала до 850 млн долл, прежде всего из-за потери в нефтяных активах.

Об этом говорится в оценке Forbes Украина.

Так, наибольшую долю в активах Коломойского составляют нефтяные компании миллиардера в виде "Укрнафты" и "Укртатнафты". В ноябре эти предприятия были отчуждены государством и переданы в управление Министерства обороны. Кроме 500 заправок "Укрнафты", которые были отчуждены, группа "Приват" сохранила около 1000 АЗС, которые оцениваются в 150 млн долл.

Таким образом, оценка нефтяных и газодобывающих активов Коломойского с 920 млн долл в ноябре прошлого года упала до 180 млн долл на ноябрь этого года.

Другая основа бизнеса группы "Приват" в виде металлургических активов (Никопольский и Запорожский ферросплавные заводы) обесценилась вдвое, с 310 млн долл до 120 млн долл.

Медиа активы, представленные долей Коломойского в "Группе 1+1", также обесценились вдвое, до 70 млн долларов. Завод "Днепразот", производящий азотные удобрения, упал в оценке с 50 млн долларов до 30 млн долларов.

Также к сокращению состояния бизнесмена добавилось падение стоимости активов в энергетике ("Полтаваоблэнерго", "Сумыоблэнерго", "Черниговоблэнерго" и "Днепрооблэнерго") - с 60 до 20 млн долл. Доли в Ильичевском морском рыбном порту и Черноморском топливном терминале вдвое обесценились до 20 млн долл.

ВИДЕО ДНЯ

Как следствие, если на ноябрь 2021 года состояние Коломойского оценивалось в 1,95 млрд долларов, то на ноябрь 2022 года он перестал быть миллиардером, ведь состояние сократилось до 850 млн долларов.

Напоминаем:

В понедельник, 7 ноября, ЭП сообщила, что компании, связанные с Константином Жеваго, Игорем Коломойским, Вячеславом Богуслаевым и Константином Григоришиным перейдут в собственность государства.

В тот же день о соответствующем решении официально заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов. По его словам, изъятые активы приобрели статус военного имущества и были переданы в управление Министерства обороны.

После завершения военного положения эти активы могут быть возвращены владельцам или соответственно возмещена их стоимость.