Энергетическая система Украины сейчас устойчива лишь на 15% – эксперт

После ракетных ударов украинская энергетическая система остается устойчивой на 15% по сравнению с октябрем.

Об этом рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко на форуме Центра экономической стратегии "Антихрупкость Украины: уроки 2022 года", который ЦЭС проводит в партнерстве с ЭП.

"Ни одна из европейских стран не выдержала бы таких атак. Украина выдержала, потому что имела огромный запас прочности.

У нас были опасения о повреждении энергосистемы еще с мая. Это же касалось газотранспортной системы", - заявил Харченко.

Также эксперт добавил, что атаки на энергетическую систему Украины спланированы российскими энергетиками. Но, к счастью, меткость российских ракет низкая.

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Экономическая правда