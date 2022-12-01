Предатель Черничук будет убеждать персонал ЗАЭС подписывать контракты с Росатомом - "Энергоатом"

Коллаборационист и предатель Юрий Черничук, которого оккупанты "назначили" новым "директором" Запорожской АЭС, 1 декабря будет убеждать персонал АЭС подписывать контракты с компанией, которой руководит Росатом.

Об этом сообщили в "Энергоатоме".

"Для этого 1 декабря 2022 года во второй половине дня рашисты планируют провести совещание с персоналом станции. Будут призывать работников к сотрудничеству с врагом, обещая "золотые горы": высокую зарплату, стабильность, кучу социальных благ и тому подобное.

Будут убеждать, что персонал станции - вне политики и его главная задача - работать ради безопасности атомной станции. Это действительно так.

Но помните, кто именно захватил станцию, кто нарушил все принципы ядерной и радиационной безопасности, превратив ЗАЭС в военную базу с солдатами, тяжелой техникой и оружием в машинных залах, кто давит и издевается над персоналом?", - заявили в украинской компании.

"Все эти уловки не сработают. Не становитесь сообщниками рашистов и их приспешников, не ведитесь на их призывы. А лучше - игнорируйте эти собрания и не соглашайтесь на подписание любых липовых документов с фейковым рашистским предприятием", - обратились в "Энергоатоме" к персоналу ЗАЭС.

Кроме этого, к персоналу обратились и.о. гендиректора ЗАЭС Дмитрий Вербицкий и главный инженер станции Игорь Мурашов, которых накануне назначил "Энергоатом": они призвали не сотрудничать с оккупантами.

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"Наша команда - настоящая семья атомщиков - уже девять месяцев подряд несокрушимо стоит на страже ядерной и радиационной безопасности не только Украины, но и всего континента. И как бы сложно ни было сейчас, это то, чем всегда, до последнего вздоха будем гордиться мы сами, будут гордиться наши дети, родные, Украина, весь мир. Зато те, кто предал родину, город, станцию, так же на всю оставшуюся жизнь покрыли несмываемым позором себя и свои семьи. И ради чего? Чтобы помочь оккупантам множить военные преступления против украинского народа, да и просто здравого смысла?

Друзья, не дайте втянуть себя в пособничество врагу, потому что российские оккупанты на нашей земле и нашей станции ежедневно совершают преступления против человечества и человечности. Враг все равно отдаст ЗАЭС ее законному владельцу - украинскому Энергоатому. И уберется, а точнее - его выгонят, из Энергодара. А нам всем здесь жить и работать", - говорится в обращении.

"Не поддавайтесь призывам предателей и не становитесь в один ряд с ними. Российская пропагандистская машина высосет вас и выплюнет. Или отправит на фронт. Воевать с нами, с Украиной... И из почетных сегодня атомщиков вы превратитесь в противных ядерных террористов. И будете оставаться ими до конца жизни...", - добавило руководство ЗАЭС.

Напомним:

Российский "Росэнергоатом" - "управляющая" компания для оккупированной ЗАЭС - заявил о назначении новым "директором" ЗАЭС Юрия Чернычука, который до этого якобы занимал должность главного инженера в "Энергоатоме".

"Энергоатом" уволил заместителя главного инженера ОП ЗАЭС Юрия Черничука, который также исполнял обязанности главного инженера станции - подтвердилась информация о его "коллаборационистской и предательской деятельности в пользу оккупантов".

Экономическая правда