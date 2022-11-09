Богуслаев, кроме гражданства РФ, скрывал недвижимость в Москве – "Схемы"

Кроме гражданства РФ президент АО "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев скрывал недвижимость в Москве, которую имел с 2002 года.

Об этом сообщают журналисты программы "Схемы".

Как выяснили журналисты, речь идет о как минимум двух объектах недвижимости.

Расследователям удалось найти квартиру в ЖК, приблизительной стоимостью 350 тысяч долларов, и складские помещения.

Отмечается, что оба объекта расположены в Хорошевском районе Москвы:

квартира - в жилом комплексе по адресу Хорошевское шоссе, 84, корпус 6 (в собственности Богуслаева с 2006 года)

складские помещения - в здании на ул. Зорге, 7а (в собственности Богуслаева с 2002 года).

"Ни один из этих объектов не был указан Вячеславом Богуслаевым в его имущественных декларациях, которые он подавал пока был народным депутатом Украины с 2006 по 2019 годы.

Это может свидетельствовать о нарушении антикоррупционного законодательства", - подчеркивают журналисты.

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Напомним:

Суд наложил арест на все имущество президента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, который подозреваются в работе на агрессора. Общая сумма арестованных активов - почти 1 млрд грн.

22 октября УП стало известно, что СБУ задержала почетного президента компании "Мотор Сич", экс-нардепа Вячеслава Богуслаева.

23 октября Служба безопасности Украины подтвердила задержание президента АО "Мотор Сич" и начальника Департамента внешнеэкономической деятельности этого предприятия: им объявлено подозрение в коллаборационизме и пособничестве РФ. По материалам следствия, эти чиновники действовали в сговоре с приближенными к Кремлю представителями российской корпорации "Ростех". Они наладили транснациональные каналы незаконных поставок оптовых партий украинских авиадвигателей в страну-агрессор.

24 октября Шевченковский суд Киева взял под стражу на два месяца (до 20 декабря) президента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева и начальника департамента внешнеэкономической деятельности Олега Дзюбу.

Журналисты-расследователи "Схем" опубликовали доказательства наличия у Вячеслава Богуслаева российского паспорта.

Адвокат президента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева подтвердил, что у него действительно есть российский паспорт, а контракты по поставке двигателей, которые потом оказались в российских вертолетах, якобы дало добро государство.

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