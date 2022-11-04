Суд арестовал все имущество Богуслаева на 1 миллиард – СБУ

БОГУСЛАЕВ В ЗАЛЕ СУДА 24 ОКТЯБРЯ, ФОТО: ВИКТОРИЯ РОЩИНА

Суд наложил арест на все имущество президента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, который подозреваются в работе на агрессора. Общая сумма арестованных активов - почти 1 млрд грн.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Также наложен арест на все имущество начальника Департамента внешне-экономической деятельности предприятия.

"Общая сумма арестованных активов составляет почти 1 млрд грн. Это прежде всего средства в гривневом эквиваленте, а также транспортные средства и недвижимость обоих фигурантов.

Кроме того, в ходе расследования сотрудники СБУ установили, что руководитель Мотор Сичи является акционером банка, которому принадлежит 100% корпоративных прав еще одного финучреждения - ПАО "Мотор Банк", - заявляют в СБУ.

"Также разоблачена причастность чиновника к коммерческой деятельности нескольких украинских предприятий, в которых он владеет значительным пакетом акций.

В связи с этим Служба безопасности осуществила комплексные меры для наложения ареста на соответствующие корпоративные права подозреваемого", - добавили в ведомстве.

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Напомним:

22 октября УП стало известно, что СБУ задержала почетного президента компании "Мотор Сич", экс-нардепа Вячеслава Богуслаева.

23 октября Служба безопасности Украины подтвердила задержание президента АО "Мотор Сич" и начальника Департамента внешнеэкономической деятельности этого предприятия: им объявлено подозрение в коллаборационизме и пособничестве РФ. По материалам следствия, эти чиновники действовали в сговоре с приближенными к Кремлю представителями российской корпорации "Ростех". Они наладили транснациональные каналы незаконных поставок оптовых партий украинских авиадвигателей в страну-агрессор.

24 октября Шевченковский суд Киева взял под стражу на два месяца (до 20 декабря) президента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева и начальника департамента внешнеэкономической деятельности Олега Дзюбу.

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Экономическая правда