Зерновая инициатива: из украинских портов вышли три судна с маслом
В рамках "зерновой инициативы" в среду, 9 ноября, из портов Большой Одессы вышли три судна с украинским маслом.
Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.
"Из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" вышло 3 судна из 21,6 тыс. тонн масла для стран Азии и Европы", - говорится в сообщении.
Кроме этого, в украинские порты под загрузку двигаются 9 судов.
Напоминаем:
Украина надеется на продление "зернового соглашения" по крайней мере на год и его хочет расширить, включив больше товаров и портов.
После возвращения россиян к работе "зерновой инициативы" количество проверенных судов упало до 8-9 в день, хотя во время их проведения инспекторами ООН и Турции количество проверенных судов достигло 46.
В рамках "зерновой инициативы", разблокировавшей украинские порты для экспорта продовольствия, вывезено уже 10 млн тонн украинской агропродукции.