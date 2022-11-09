Зерновая инициатива: из украинских портов вышли три судна с маслом

В рамках "зерновой инициативы" в среду, 9 ноября, из портов Большой Одессы вышли три судна с украинским маслом.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

"Из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" вышло 3 судна из 21,6 тыс. тонн масла для стран Азии и Европы", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в украинские порты под загрузку двигаются 9 судов.

Напоминаем:

Украина надеется на продление "зернового соглашения" по крайней мере на год и его хочет расширить, включив больше товаров и портов.

После возвращения россиян к работе "зерновой инициативы" количество проверенных судов упало до 8-9 в день, хотя во время их проведения инспекторами ООН и Турции количество проверенных судов достигло 46.

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В рамках "зерновой инициативы", разблокировавшей украинские порты для экспорта продовольствия, вывезено уже 10 млн тонн украинской агропродукции.