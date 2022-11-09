Nissan списал почти 165 миллионов долларов из-за ухода с российского рынка

Японский автоконцерн Nissan Motor был вынужден списать 24,1 млрд иен (164,5 млн долларов) во втором квартале своего 2022 финансового года из-за выхода с российского рынка.

Об этом говорится в финансовой отчетности компании.

"Консолидированная чистая выручка составила 2,52 триллиона иен за трехмесячный период до 30 сентября 2022 года, при этом консолидированная операционная прибыль выросла на 44,5% до 91,7 миллиарда иен, что составляет маржу операционной прибыли на уровне 3,6%.

Nissan достиг сильных результатов во втором квартале, несмотря на сложные условия ведения бизнеса. Кроме того, чистая прибыль составила 17,4 млрд иен, что ниже, чем в предыдущем году из-за единовременного убытка в размере 24,1 млрд иен, зафиксированного во втором квартале, связанного с выходом компании с российского рынка, а также снижением доли в доходах аффилированных компаний", - пояснили в Nissan.

Таким образом, сумма чистой прибыли в 17,4 млрд иен (118,5 млн долл) на 68% хуже прошлогоднего показателя.

Напомним:

Японский автоконцерн Nissan передаст все активы в России, включая завод в Санкт-Петербурге, государству.

ВИДЕО ДНЯ

Японский автоконцерн Nissan Motor заявил, что терпит убытки в размере около 100 млрд иен ($686 млн) в результате выхода из России - активы в РФ передадут российской госкомпании за 1 евро.

Экономическая правда