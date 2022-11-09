Веерные отключения: в среду во всех областях будут действовать почасовые графики электроснабжения

Диспетчерский центр "Укрэнерго" в среду, 9 ноября, ограничивает электроснабжение по всей территории Украины - будут действовать графики почасовых плановых отключений.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Максимум стабилизационных ограничений Диспетчерский центр Укрэнерго прогнозирует в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской областях", - говорится в сообщении.

Аварийные отключения в областях и столице предварительно не предусматривались.

Напоминаем:

Из-за интеграции жилой застройки с объектами критической инфраструктуры, в некоторых домах в часы отключений электроэнергия не выключается.

В Укрэнерго объяснили, что применение аварийных отключений не упраздняет действие графика почасовых ограничений в другой период суток.