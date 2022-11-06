У ДТЕК пояснили, чому не у всіх будинках вимикають світло під час відключень

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Через інтеграцію житлової забудови з об'єктами критичної інфраструктури, в деяких будинках в години відключень електроенергія не вимикається.

Про це в ефірі єдиного телемарафону новин розповів виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

Причина наявності світла в деяких будинках Києва й інших містах під час погодинних відключень полягає в дуже високій інтеграції житлової забудови з іншими об'єктами, які не належать до житлового фонду.

Відповідно багато будинків змонтовано з об'єктами критичної інфраструктури, підстанціями, які забезпечують воду, зв'язок, сервери, зберігання ліків, розташування органів держвлади, правопорядку та інше. Деякі будинки приєднані на одну лінію з об'єктами критичної інфраструктури, наприклад, з лікарнями.

"Тому це значить, що неможливо вимкнути будинок, не вимкнувши об'єкт інфраструктури. Тому ми переглянули всі будинки в Києві, і залишаються зараз зі світлом саме ті, де є об'єкти критичної інфраструктури. Тому не можна їх вимикати, і вони будуть зі світлом. Всі решта будинків вимикаються відповідно до графіків, які опубліковані на сайтах нашої компанії". – сказав Сахарук.

За його словами, через неможливість повністю забезпечити попит на електроенергію відключення триває по чотири години з тим, щоб знизити споживання і збалансувати попит і пропозицію.

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