Застосування аварійних вимкнень не скасовує графік погодинних обмежень – Укренерго

В Укренерго пояснили, що застосування аварійних вимкнень не скасовує дію графіку погодинних обмежень в інший період доби.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

Сьогоднішні додаткові обмеження стали необхідними через те, що у ранкові години споживання електроенергії було на 6,2% більше, ніж у минулу суботу 29 жовтня, та на 4,4% більше, ніж учора.

Відповідно, Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" був вимушений застосувати аварійні відключення для всіх категорій споживачів у м.Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях.

В Укренерго наводять аналогію, що графіки погодинних відключень, як лікування людини після тяжкого поранення чи хвороби, а графіки аварійних відключень – це вимушене поверненням пацієнта в реанімацію. Відтак, сьогодні знову була реанімація, після якої пацієнта продовжать лікувати консервативними методами.

Ми вже порівнювали графіки погодинних відключень з лікуванням системи, як людини після тяжкого поранення чи хвороби, а графіки аварійних відключень з вимушеним поверненням пацієнта в реанімацію. Так от, сьогодні знову була реанімація, після якої пацієнта продовжать лікувати консервативними методами.

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Нагадаємо:

Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" у суботу, 5 листопада, надав операторам розподільчих мереж обсяги для обмеження електропостачання у м. Київ та семи областях.