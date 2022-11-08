Минцифры запускает конкурс проектов на 4,4 миллиона в сфере открытых данных

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Министерство цифровой трансформации запустило конкурс грантов Open Data Services Support для реализации проектов в сфере открытых данных.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федорив.

Общий призовой фонд Open Data Services Support составляет 4,4 млн грн. Проект рассчитан на четырех победителей, которые получат по 1,1 млн грн.

Сообщается, что принять участие могут стартапы, общественные организации, бизнес и все, кто имеет цифровые проекты с открытыми данными.

"Открытые данные - основа для европейской страны. Они помогают бороться с коррупцией, повышать эффективность и прозрачность власти. А главное - станут фундаментом для послевоенного восстановления страны. Прозрачность и подотчетность, которую дают нам открытые данные, — основа для дальнейшей международной поддержки Украины", — отметил Федоров.

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