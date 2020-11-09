Мінцифри: У жовтні 300 тисяч українців вперше отримали 4G

У жовтні Мінцифри та оператори підключили до 4G 2 497 населених пунктів - більше 300 тисяч українців у жовтні отримали 4G вперше.

Про це повідомив у Facebook віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Мінцифра пришвидшує підключення України до швидкісного інтернету. Більше 300 тисяч українців у жовтні отримали 4G вперше", - написав міністр.

"Із липня 2020 року оператори розпочали поступове підключення областей України до 4G у діапазоні 900 МГц. +4,7 млн українців отримали доступ до 4G з липня по жовтень. 1,5 млн - вперше. Усього в Україні до 4G наразі підключено 20 506 населених пунктів, у жовтні - 2 497.

Вперше 4G з’явився у жовтні у 1146 містах та селах. + Чернігівська, Полтавська, Сумська, Кіровоградська, Миколаївська області", - додав Федоров.

Він зазначив, що за три роки Мінцифри планує підключити 95% українців до швидкісного мобільного інтернету.

Економічна правда