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Мінцифри запустило англомовну версію платформи "Дія.Бізнес"

Вівторок, 10 листопада 2020, 19:55
 

Мінцифри оголосило про запуск англомовної версії онлайн-платформи для підприємців "Дія.Бізнес".

Про це повідомляє прес-служба відомства у Telegram.

Англомовна версія Дія.Бізнес - за посиланням.

"Це відкриває нові можливості у використанні онлайн-платформи: спрощення доступу іноземним партнерам, інвесторам, підприємцям і стартаперам до актуальної інформації щодо ведення бізнесу в Україні; міжнародний B2B нетворкінг; встановлення вигідних форматів міжнародної співпраці", - йдеться у повідомленні.

Англомовну версію "Дія.Бізнес" підготували за участю Програми розвитку ООН та однієї з українських шкіл англійської мови.

Нагадаємо:

28 лютого презентували сервіс для малого і середнього бізнесу - національну онлайн-платформу Дія.Бізнес.

Читайте також: Як і чому була створена "Дія.Бізнес" — перша екосистема для підприємців

Економічна правда

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"Дія" Мінцифри

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