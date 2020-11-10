Мінцифри запустило англомовну версію платформи "Дія.Бізнес"
Мінцифри оголосило про запуск англомовної версії онлайн-платформи для підприємців "Дія.Бізнес".
Про це повідомляє прес-служба відомства у Telegram.
Англомовна версія Дія.Бізнес - за посиланням.
"Це відкриває нові можливості у використанні онлайн-платформи: спрощення доступу іноземним партнерам, інвесторам, підприємцям і стартаперам до актуальної інформації щодо ведення бізнесу в Україні; міжнародний B2B нетворкінг; встановлення вигідних форматів міжнародної співпраці", - йдеться у повідомленні.
Англомовну версію "Дія.Бізнес" підготували за участю Програми розвитку ООН та однієї з українських шкіл англійської мови.
Нагадаємо:
28 лютого презентували сервіс для малого і середнього бізнесу - національну онлайн-платформу Дія.Бізнес.
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Економічна правда
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