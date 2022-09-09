Мінекономіки планує залучити мільярди доларів інвестицій від флагманів світового бізнесу

Міністерство економіки планує встановити стратегічні партнерства та залучити прямі інвестиції провідних інвестиційних банків світу.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

У Нью-Йорку перший віцепремʼєр – міністр економіки Юлія Свириденко провела зустрічі представниками провідних світових компаній з метою долучення їх до – програми заохочення іноземних інвестицій в економіку України Advantage Ukraine.

Зокрема, очільниця Мінекономіки зустрілась з представниками U.S. Steel на чолі з Джесікою Граціано, директором з продажів компанії NuScale Шеріл Коллінс, JP Morgan на чолі з Герганою Тіль, представниками General Electric, MUFG Bank, Honeywell, Halliburton, Mastercard Inc. та інших провідних компаній світу.

У Мінекономіки зазначають, що представники бізнесу зацікавились інвестиційним потенціалом України та вже почали вивчати проекти на предмет можливих капіталовкладень.

Перспективними напрямками співпраці є:

побудова "розумних мереж" (Smart Grids);

впровадження промислових акумуляторів та інших балансуючих потужностей (Energy Storages and other balancing capacities);

видобуток газу за передовими технологіями буріння (natural gas upstream progressive drilling solutions);

зелена металургія з використанням заліза прямого відновлення (DRI-based green metallurgy).

Ці проєкти дозволять залучити мільярди доларів інвестицій в економіку України.

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"Рецепт майбутнього економічного дива України – це максимально сприятливе середовище для підприємництва, зменшення держави в економіці та потужні капітальні інвестиції, обсяг накопичення яких в перспективі сягне до 750 млрд доларів", – розповіла міністр економіки Юлія Свириденко.

Планується встановити стратегічні партнерства щодо залучення прямих інвестицій та боргового капіталу з усіма провідними інвестиційними банками світу.

Команда Мінекономіки вже почала процес встановлення партнерства з нью-йоркським офісом найбільшого японського банківського холдингу MUFG ( розмір активів –більше 3 трлн. дол), а також зі штаб-квартирою JP Morgan Chase – найбільшим банківським холдингом США, з активами, розмір яких перевищує 3,8 трлн. доларів.

Економічна правда



