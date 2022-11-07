Вторая "Мрия" строится на секретном объекте и уже готова на треть – "Антонов"

ГП "Антонов" строит второй самолет Ан-225 "Мрия" после того, как он был разрушен в феврале российскими оккупантами в ходе наступления на Киевщине - по словам главы компании, новая "Мрия" готова на 30%.

Об этом и.о. гендиректора "Антонова" Евгений Гаврилов рассказал в Лейпциге, сообщает Bild.

По его словам, реконструированная "Мрия" готова уже на 30%.

"Работы над новым самолетом продолжаются на секретном объекте. Части разбомбленного самолета и новые детали будут добавлены к так и недостроенному второму Ан-225". Проект, по его словам, стоит 500 млн евро.

Кроме того, аэропорт Лейпциг/Халле (Германия) поможет собрать средства на реконструкцию разрушенной "Мрии". А именно, в аэропорту будет продаваться сувенирная продукция, вроде моделей "Мрии".

Отмечается, что "Мрия" постоянно летала в Лейпциг до начала полномасштабной войны.

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Российские оккупанты уничтожили флагман украинской авиации - самолет Ан-225 "Мрия".





