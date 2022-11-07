Китай в октябре увеличил импорт нефти до пятимесячного максимума

В октябре Китай увеличил импорт нефти после того, как правительство предоставило дополнительные квоты на экспорт топлива в попытке помочь возродить экономику страны, пострадавшей от коронавируса.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на таможенные данные.

Согласно таможенным данным, опубликованным в понедельник, Китай - крупнейший в мире импортер нефти - купил 43,14 миллиона тонн в октябре. Это равно 10,2 миллиона баррелей в сутки, что на 4% выше, чем в сентябре, и самый большой объем с мая.

"В конце сентября Пекин предоставил 15 миллионов тонн экспортной квоты на топливо, которая, возможно, может быть перенесена на первый квартал следующего года.

Влияние этих ассигнований будет продолжать отражаться в данных об импорте сырой нефти в течение нескольких месяцев, причем в октябре почти 9,3 миллиона баррелей нефти в день будет загружаться в Китай, что является самым высоким показателем с декабря 2021 года", - показывают данные отслеживания танкеров, собранные Bloomberg.

Несмотря на увеличение квоты, чистый экспорт топлива из Китая в октябре упал на 43% по сравнению с месяцем ранее, свидетельствуют данные, опубликованные в понедельник.

Напомним:

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Экспорт и импорт Китая неожиданно сократились в октябре, что стало первым одновременным падением с мая 2020 года, поскольку "идеальный шторм" COVID-ограничений внутри страны и риски глобальной рецессии снизили спрос и еще больше омрачили перспективы.

Цены на нефть упали более чем на 1 доллар за баррель в понедельник после того, как китайские чиновники на выходных подтвердили свою приверженность строгому подходу к сдерживанию COVID, разрушив надежды на восстановление спроса на нефть в Китае.

Экономическая правда