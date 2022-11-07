Нефть дешевеет, поскольку надежды на восстановление спроса в Китае угасают

Цены на нефть упали более чем на 1 доллар за баррель в понедельник после того, как китайские чиновники на выходных подтвердили свою приверженность строгому подходу к сдерживанию COVID, разрушив надежды на восстановление спроса на нефть в Китае.

Об этом пишет Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 1,20 доллара, или на 1,2%, до 97,37 доллара за баррель к 02:27 по Гринвичу после падения до 96,50 доллара ранее.

Американская нефть марки West Texas Intermediate торговалась по 91,24 доллара за баррель, снизившись до сессионного минимума в 90,40 доллара за баррель в начале сессии.

Причины снижения цен

"Цены на нефть резко упали, поскольку китайские чиновники пообещали придерживаться политики COVID-zero, в то время как количество инфицированных в Китае выросло, что может вызвать больше ограничительных мер, омрачая перспективы спроса", - сказала аналитик CMC Markets Тина Тенг.

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Скачок доллара США также давит на цены на нефть, добавила она.

В пятницу четверо руководителей ФРС США заявили, что все же рассмотрят возможность меньшего повышения процентной ставки на своем следующем заседании, несмотря на сильные данные по занятости.

Данные о торговле из Китая в понедельник могут показать дальнейшее охлаждение экспорта, поскольку мировой спрос продолжает смягчаться.

"Рынок все еще имеет дело с признаками слабости спроса на нефть из-за и без того высоких цен и слабого экономического фона на развитых рынках", - отмечают аналитики ANZ, добавляя, что спрос в Европе и США упал до уровня 2019 года.

"Теперь мы ожидаем, что мировой спрос в 4 квартале 2022 года вырастет лишь на 0,6 млн б/с по сравнению с тем же кварталом прошлого года и будет умеренным в следующем году", - говорят аналитики.

Цены на нефть поддерживаются ожиданиями более жестких поставок, поскольку 5 декабря начнется эмбарго Европейского Союза на морской экспорт российской нефти, в то время как нефтеперерабатывающие заводы по всему миру наращивают объемы производства, чтобы удовлетворить высокий спрос на дизельное топливо.

Американские нефтеперерабатывающие заводы в этом квартале будут работать с максимальной скоростью, около или выше 90% мощности, в то время как крупнейший частный нефтеперерабатывающий завод Китая Zhejiang Petroleum and Chemical Co увеличивает выпуск дизельного топлива.

Экономическая правда