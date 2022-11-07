Экспорт и импорт Китая неожиданно сократились в октябре из-за COVID-ограничений

Экспорт и импорт Китая неожиданно сократились в октябре, что стало первым одновременным падением с мая 2020 года, поскольку "идеальный шторм" COVID-ограничений внутри страны и риски глобальной рецессии снизили спрос и еще больше омрачили перспективы.

Об этом пишет Reuters.

"Мрачные данные подчеркивают вызовы для политиков в Китае, поскольку они продолжают принимать меры по предотвращению пандемии и пытаются ориентироваться на широкое давление, вызванное растущей инфляцией, значительным ростом мировых процентных ставок и глобальным замедлением", - пишет агентство.

Как показали официальные данные в понедельник, выходные поставки в октябре сократились на 0,3% по сравнению с годом ранее, что является резким поворотом по сравнению с ростом на 5,7% в сентябре, и значительно ниже ожиданий аналитиков по увеличению на 4,3%. Это был худший показатель с мая 2020 года.

"Данные свидетельствуют о том, что спрос в целом остается слабым, и аналитики предупреждают о дальнейшей мрачной ситуации для экспортеров в ближайшие кварталы, что усилит давление на производственный сектор страны и вторую крупнейшую экономику мира, которая борется с постоянными коронавирусными ограничениями", - добавляет Reuters.

Юань в понедельник снизился с более чем недельного максимума по отношению к доллару, достигнутого на предыдущей сессии, поскольку слабые данные о торговле и обещание Пекина продолжать придерживаться строгой стратегии нулевого ковида ухудшили настроения.

Напомним:

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Цены на нефть упали более чем на 1 доллар за баррель в понедельник после того, как китайские чиновники на выходных подтвердили свою приверженность строгому подходу к сдерживанию COVID, разрушив надежды на восстановление спроса на нефть в Китае.

Экономическая правда