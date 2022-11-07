Пышный заявил, что не планирует революционных кадровых изменений в НБУ

Глава НБУ Андрей Пышный, назначенный на должность месяц назад, заявил, что не планирует революционных кадровых изменений в команде Нацбанка.

Об этом он заявил на пресс-брифинге, который был посвящен первому месяцу его работы на посту главы НБУ.

"Могу с уверенностью сказать, что на сегодняшний день сформирована одна из самых мощных аналитических команд, ответственных команд.

Базы знаний, которыми оперируют сегодня Национальный банк и персонал, дают возможность принимать непростые, но вполне обоснованные и аргументированные решения, поэтому не стоит ожидать каких-то революционных изменений", - заверил Пышный, отвечая на вопросы журналистов.

Глава регулятора добавил, что планирует развивать уровень экспертизы и уровень политики, а также внимательно оценивать профессиональный уровень персонала.

"Я готов к тому, чтобы привносить определенные улучшения и, вполне возможно, они будут сопровождаться, в том числе, и новыми назначениями, новыми изменениями в организационной структуре.

Все это будет подчинено одной единственной цели: сплоченная ответственная команда и эффективность", - пояснил глава НБУ.

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Отвечая на вопросы журналистов, Пышный также отметил, что намерен избегать конфликтов в руководстве Нацбанка, которые были при его предшественнике Кирилле Шевченко.

Напомним:

Шестым заместителем главы Национального банка стал Дмитрий Олейник - ранее он работал в Министерстве финансов и экономическом блоке Офиса президента.