В НБУ назначили шестого заместителя председателя: что о нем известно

Шестым заместителем главы Национального банка стал Дмитрий Олейник - ранее он работал в Министерстве финансов и экономическом блоке Офиса президента.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Олейник приступил к исполнению своих обязанностей с 25 октября, а накануне Совет НБУ во время заседания назначил его на должность по представлению главы Нацбанка Андрея Пышного.

Новый заместитель главы регулятора работает в финансовой системе Украины с 2005 года, работал как в украинских, так и международных банках. С 2013 года работал в международной компании PwC, где предоставлял консалтинговые услуги банкам в регионе Центральной и Восточной Европы и украинским госбанкам.

В 2017 году перешел работать в Ощадбанк на должность директора департамента кредитных рисков и оценки активов, впоследствии - директором генерального департамента по управлению рисками этого государственного банка.

В Ощаде он проработал два года, после чего возглавил Департамент финансовой политики Министерства финансов, а с мая 2021 года и до назначения в НБУ был генеральным директором директората по вопросам экономической политики Офиса президента.

Олейника назначили на вакантную должность заместителя, что означает, что впервые глава НБУ получил шесть заместителей. Таким образом, Олейник в должности заместителя будет заниматься небанковскими финансовыми учреждениями.

ВИДЕО ДНЯ

Напоминаем:

В начале октября экс-глава Ощадбанка Андрей Пышный стал новым главой Национального банка - его назначение поддержали в зале Верховной Рады.