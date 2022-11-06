В ДТЭК объяснили, почему не во всех домах выключают свет во время отключений

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Из-за интеграции жилой застройки с объектами критической инфраструктуры, в некоторых домах в часы отключений электроэнергия не выключается.

Об этом в эфире единого телемарафона новостей рассказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

Причина наличия света в некоторых домах Киева и других городах во время почасовых отключений заключается в очень высокой интеграции жилой застройки с другими объектами, которые не относятся к жилому фонду.

Соответственно многие дома смонтированы с объектами критической инфраструктуры, подстанциями, которые обеспечивают воду, связь, серверы, хранение лекарств, расположение органов госвласти, правопорядка и прочее. Некоторые дома присоединены на одну линию с объектами критической инфраструктуры, например, с больницами.

"Поэтому это значит, что невозможно выключить дом, не выключив объект инфраструктуры. Поэтому мы пересмотрели все дома в Киеве, и остаются сейчас со светом именно те, где есть объекты критической инфраструктуры. Поэтому нельзя их выключать, и они будут со светом. Все остальные дома отключаются в соответствии с графиками, которые опубликованы на сайтах нашей компании", — сказал Сахарук.

По его словам, из-за невозможности полностью обеспечить спрос на электроэнергию отключение продолжается по четыре часа с тем, чтобы снизить потребление и сбалансировать спрос и предложение.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ

В воскресенье, 6 ноября, Диспетчерский центр "Укрэнерго" предоставил операторам облэнерго объемы для ограничения электроснабжения для потребителей в г. Киев и семи областях.

В Укрэнерго объяснили, что применение аварийных отключений не отменяет действие графика почасовых ограничений в другой период суток.