Графік погодинних відключень застосували в столиці та семи областях

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У неділю, 6 листопада, Диспетчерський центр "Укренерго" надав операторам обленерго обсяги для обмеження електропостачання для споживачів у м. Київ та семи областях.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Графіки погодинних відключень (ГПВ) введений в дію у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях.

Відповідно, застосування ГПВ передбачає, що певні групи споживачів будуть обмежувати щодня, але за певним розкладом, складеним операторами розподільчих мереж для кожної області. Знайти інформацію про відключення саме для вашої області або міста ви можете на сайті, в особистому кабінеті, або в соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).

Посилання на сайти обленерго можна знайти тут.

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В Укренерго пояснили, що застосування аварійних вимкнень не скасовує дію графіку погодинних обмежень в інший період доби.