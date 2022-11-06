НБУ продал на межбанке более 410 миллионов долларов из резервов

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За неделю с 31 октября по 4 ноября Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке 410,24 млн долларов и купил 16,3 млн долларов.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Согласно данным валютных интервенций Национальный банк за неделю продал на межбанковском валютном рынке 410,24 млн долларов. При этом регулятор купил 16,3 млн долларов. На прошлой неделе НБУ продал 227,59 млн долларов, а неделей ранее только 576,37 млн долларов.

С конца мая НБУ был вынужден продавать около 1 млрд долл из резервов еженедельно для балансировки межбанка. После коррекции курса на 25% до 36,6 грн за доллар в середине июля ситуация стабилизировалась, а недельные продажи валюты не превышали полумиллиарда.

В то же время с начала 2022 года Нацбанк купил 3,18 млрд долларов и 110,97 млн евро и продал 21,93 млрд долларов и 1,789 млрд евро.

Напомним:

Из-за рекордного уровня ликвидности банковской системы и досрочного погашения кредитов Нацбанк прекращает операции по бланковому рефинансированию.

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