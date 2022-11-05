НБУ відмовився від бланкового рефінансування

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Через рекордний рівень ліквідності банківської системи та дострокове погашення кредитів Нацбанк припиняє операції з бланкового рефінансування.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Порівняно з початком березня, коли загальний обсяг отриманих банками кредитів рефінансування в окремі дні перевищував 160 млрд грн, заборгованість платоспроможних банків за такими кредитами скоротилася майже втричі й на 4 листопада 2022 року становила 54,4 млрд грн", – йдеться в повідомленні.

Враховуючи рівень ліквідності, а також дострокове погашення кредитів рефінансування та успішне проходження банківським сектором випробування повномасштабною війною, бланкове рефінансування, що дало змогу на початку війни втримати стабільність фінансової системи, на сьогодні втратило свою актуальність.

Нагадаємо:

Нацбанк збільшив можливості для купівлі за кордоном товарів оборонного призначення і спростив умови щодо задоволення заявок на купівлю іноземної валюти для благодійних фондів.