НБУ пом'якшив обмеження для волонтерів та благодійних фондів  

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Нацбанк розширив перелік товарів оборонного призначення для їх придбання за кордону і спростив умови щодо задоволення заявок на купівлю іноземної валюти для благодійних фондів.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Так, із 5 листопада внесено зміни стосовно придбання товарів за кордоном оборонного призначення:

волонтери – фізичні особи мають змогу розраховуватися гривневими платіжними картками за кордоном без обмежень;

фізичні особи мають змогу купувати валюту та переказувати її за кордон (у межах щомісячного ліміту 400 тис. грн в еквіваленті).

Додається, що до відповідного переліку також входять: рації, бронежилети, каски, шоломи, військова та тактична форма, військове та тактичне взуття, захисний одяг, оптичні прилади для слідкування, безпілотні літальні апарати, спальні мішки, каремати та засоби для надання домедичної допомоги.

Також банки під час задоволення заявок на купівлю іноземної валюти для імпортних контрактів не враховуватимуть залишки коштів у іноземній валюті на рахунках благодійних фондів та не вимагатимуть їх продажу чи використання.

Дане рішення було ухвалене з огляду на те, що іноземна валюта може надходити на рахунки благодійних фондів як допомога з цільовим призначенням. Воно не матиме значного впливу на міжнародні резерви;

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