Twitter обновил приложение, чтобы начать снимать 8 долларов за синюю галочку

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Twitter в субботу обновил свое приложение в App Store, чтобы начать взимать 8 долларов за синие отметки проверки.

Об этом сообщает Reuters.

Отныне для пользователей на устройствах Apple iOS, которые "зарегистрируются сейчас" за 7,99 долларов в месяц, могут получить синюю галочку возле своих имен пользователей, так же как знаменитости, компании и политики, на которых вы уже подписались.

Согласно сообщению iOS, другие преимущества обновления включают "наполовину меньше рекламы", возможность публиковать более длинные видео в Twitter и приоритетность рейтинга для качественного контента.

В агентстве отмечают, что после того как Маск вступил в должность, синие галочки возле имени пользователя означали, что Twitter подтверждает, что учетная запись принадлежит лицу или компании, которая на него претендует. Не сразу было понятно, как и планирует ли Twitter проверять личность пользователя, кроме взимания платы.

Новый владелец Twitter заявил об обновлении в начале этой недели, пытаясь монетизировать сеть социальных сетей и сделать ее менее зависимой от рекламы. Сейчас Twitter бесплатный для большинства пользователей.

В обновлении Twitter сообщается, что новая служба с проверкой будет доступна в США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и Великобритании.

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"Как только мы подтвердим, что он хорошо работает в первом наборе стран, и мы выполним работу по переводу, он будет распространен во всем мире", — написал Маск в Twitter в субботу.

Напомним:

Холдинговая компания United Airlines Holdings, которая владеет американской авиакомпанией United Airlines также приостанавливает рекламу в Twitter.

Компании General Mills, Audi и Pfizer присоединились к растущему списку компаний, приостанавливающих рекламу в Twitter: рекламодатели обеспокоены шквалом увольнений руководителей Twitter и планами нового владельца Илона Маска по модерации контента.