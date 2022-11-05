getty images

Холдингова компанія United Airlines Holdings, яка володіє американською авіакомпанією United Airlines також призупиняє рекламу в Twitter.

Про це повідомляє Bloomberg.

United Airlines призупинила свою рекламу в Twitter на початку цього тижня, заявила в п'ятницю речниця Леслі Скотт без подальших коментарів. Інша компанія Southwest Airlines Co не вносить негайних змін у свою рекламу в Twitter, але продовжить уважно стежити за ситуацією.

United приєднується до Pfizer Inc., General Mills Inc. і Volkswagen AG серед брендів, які вже призупинили свою рекламу в соціальних мережах. У п’ятницю Маск написав у Twitter, що компанія зазнала "масштабного падіння" доходу, оскільки рекламодавці припинили роботу.

В агентстві зазначають, що цього тижня Маск запевнив рекламних керівників, що він не скорочуватиме заходів щодо безпеки бренду і навіть планує їх посилити. Проте деякі покупці реклами дивуються, як Маск може виконати свої обіцянки щодо безпеки бренду, а також послабити контроль над вмістом – крок, який потенційно може сприяти поширенню ненависті на платформі.

У п’ятницю ввечері Маск опублікував у Twitter запевнення: "Тверда відданість Twitter модерації контенту залишається абсолютно незмінною", – написав він. Він також погрожував публічно розкритикувати компанії, які відмовилися від послуги, пообіцявши, що "термоядерна назва та ганьба — це саме те, що станеться, якщо так триватиме".

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ

Компанії General Mills, Audi і Pfizer приєдналися до зростаючого списку компаній, що призупиняють рекламу в Twitter: рекламодавці стурбовані шквалом звільнень керівників Twitter і планами нового власника Ілона Маска щодо модерації контенту.

Співробітники Twitter Inc. подали до суду на компанію через план Ілона Маска скоротити близько 3700 робочих місць на платформі соціальних медіа – компанія робить це без належного повідомлення, чим порушує федеральне законодавство та законодавство Каліфорнії.