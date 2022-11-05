За два месяца объем арестованных средств на счетах АРМА увеличился вдвое

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В течение двух месяцев объем депозитного портфеля агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) увеличился в два раза - до 1,4 млрд в гривневом эквиваленте.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

В Нацагентстве отмечают, что по состоянию на 1 сентября 2022 года депозитный портфель состоял из 581,8 млн грн, 1,25 млн долл и 2,5 евро, что вместе составляло 717,4 млн в гривневом эквиваленте. Следовательно, уже 1 ноября на депозитных счетах АРМА размещено более 1 108,5 млн грн, 5,2 млн долл и 3 млн евро, что составляет более 1,4 млрд в грн.

"Увеличение суммы арестованных средств на депозите Национального агентства является важным, учитывая то, что за счет этих средств АРМА покупает военные облигации и таким образом финансирует оборонные нужды государства во время войны", — говорится в сообщении.

Соответственно Нацагентство уже приобрело военные облигации на более 450 млн грн, сейчас идет подготовка к приобретению ценных бумаг еще более 410 млн грн.

Добавляется, что крупнейшим источником пополнения депозитных счетов АРМА в последнее время являются средства, полученные от реализации арестованного российского имущества.

Подробно о результатах управления АРМА российскими активами читайте в статье: Что происходит с конфискованными в Украине активами россиян, а также в ответе руководителя АРМА Какова настоящая роль АРМА в управлении российскими активами.

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Напомним:

Агентство по розыску и менеджменту активов отказалось обнародовать информацию, был ли выбран управляющий активами АО "Мотор Сич", на которые был наложен арест в марте 2021 года.

АРМА объявило конкурсы по отбору управляющих для арестованных гостиниц, санаториев и баз отдыха, которые будут использовать для обеспечения жильем ВПЛ и реабилитации военнослужащих.