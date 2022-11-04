АРМА відмовилось повідомити, хто управляв "Мотор Січчю" після арешту компанії – аналітики

Агентство з розшуку і менеджменту активів відмовилося оприлюднити інформацію, чи був обраний управитель активами АТ "Мотор Січ", на які було накладено арешт у березні 2021 року.

Про це йдеться у листі АРМА на запит групи аналітиків Trap Aggressor.

Зазначається, що агентство також відмовилось назвати суму коштів, яка була сплачена до державного бюджету за управління заарештованими активами виробника авіадвигунів. Обгрунтовують таке рішення в АРМА ризиком ракетних обстрілів.

"Розголошення інформації може завдати істотної шкоди, зокрема, призвести до нанесення точкових ударів по зазначеним об'єктам критичної інфраструктури та виникнення надзвичайних ситуацій," - пояснили в Агентстві відмову повідомити, чи була виконана ухвала Шевченківського районного суду міста Києва від 19 березня 2021 року про передачу АРМА активів "Мотор Січ".

Тоді ж державний концерн "Укроборонпром" повідомив про готовність взяти в управління активи "Мотор Січі" з метою збереження його потенціалу та направив щодо цього лист АРМА.

Аналітики Trap Aggressor вважають, що АРМА не забезпечила повноцінне виконання суду.

"Тому реальний бенефіціар "Мотор Січі" Вʼячеслав Богуслаєв донедавна мав операційний контроль над виробником авіадивгунів", - кажуть в Trap Aggressor.

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"Якби АРМА передала "Мотор Січ" держконцерну "Укроборонпром", у Богуслаєва не було б можливості і надалі співпрацювати з російським військово-промисловим комплексом", - заявив керівник Trap Aggressor Гліб Канєвський.

Раніше повідомлялося, що СБУ затримала президента "Мотор Січі" В'ячеслава Богуслаєва за підозрою у роботі на рф.

Детально про результати управління АРМА російськими активами читайте в статті: Що відбувається з конфіскованими в Україні активами росіян?, а також у відповіді керівника АРМА Якою є справжня роль АРМА в управлінні російськими активами.

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Економічна правда