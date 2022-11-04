McDonald's возобновил работу в Ровно

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's возобновила работу в Ровно.

Об этом сообщает пресс-служба сети в Facebook.

В ресторане на ул. Борисенко, 1 доступны все способы заказа: в зале, через экспресс-окно и МакДрайв), также работает доставка McDelivery.

Как отмечается в официальном пресс-релизе, рестораны сети работают с 09:00 до 21:00 по всем каналам продаж и придерживаются расширенных правил безопасности, введенных в McDonald's.

"Заведения закрываются во время воздушной тревоги, чтобы работники и посетители могли перейти в ближайшее укрытие. При этом команда оперативно выдает уже оплаченные заказы, пока останавливает производственные процессы и выключает оборудование перед закрытием. час до закрытия, ресторан откроется на следующий день", - пояснили в компании.

Кроме этого, рестораны не работают в случае отключения электроэнергии и будут продолжать работу ориентировочно через час после восстановления электроснабжения.

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Напомним:

В Виннице в четверг, 3 ноября, снова открылись два ресторана McDonald's на просп. Юности, 43-а и на ул. Соборной, 51-а.

Во Львове 3 ноября открылся новый ресторан McDonald's, который должен был открыться в начале года.

Экономическая правда