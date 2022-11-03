McDonald's открыл во Львове новый ресторан, построенный в начале года

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Во Львове 3 ноября открылся новый ресторан McDonald's, который должен был открыться в начале года.

Об этом сообщается в официальном пресс-релизе сети.

"3 ноября во Львове открылся новый построенный McDonald's. Он планировался к открытию в марте 2022 года, и в феврале был почти полностью готов. Поэтому, с принятием решения о постепенном возобновлении работы в Украине, львовский ресторан на Сыхове добавили в перечень заведений к открытию, чтобы больше жителей города имели возможность попробовать любимые блюда McDonald's.

В течение следующих двух месяцев в Украине планируется открытие еще двух заведений, которые были почти полностью достроены и должны были открыться в начале года", - рассказали в McDonald's.

Новый ресторан во Львове расположен по адресу просп. Красной Калины, д. 60-Б, что на Сыхове - крупнейшем жилом массиве города.

Двухэтажный ресторан рассчитан на 235 человек и имеет 155 мест в зале и еще 80 на террасе. В зале работают 7 терминалов самообслуживания, большинство из которых двусторонние, рассказали в сети.

"Автомобилисты могут приобрести еду на МакДрайве с двумя линиями въезда, где впервые во Львове установлены цифровые дисплеи для меню. Для организации услуги доставки McDelivery обустроена отдельная комната для курьеров.

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Ресторан работает с 09:00 до 21:00 во всех каналах продаж и придерживается расширенных правил безопасности, внедренных в сети McDonald's. Заведение закрывается во время воздушной тревоги и возобновляет работу через час после ее отмены. Также не будет работать ресторан и во время отключения электроэнергии", - говорится в сообщении.

Накануне, 1 ноября, во Львове возобновили работу еще два заведения сети на ул. Владимира Великого, 24а, и на ул. Под Дубом, 7б. Таким образом, отныне во Львове работают 7 McDonald's. А в целом в Украине сегодня возобновили работу 47 ресторанов.

mcdonalds

Узнать об открытии, график работы и перечень открытых ресторанов можно на сайте https://www.mcdonalds.com/ua/uk-ua.html и в мобильном приложении McDonald's (в AppStore и Google Play).

Напомним:

В среду, 2 ноября, McDonald's заново открылся в Ивано-Франковске, также открытия продолжаются в Киевской области: отныне McDonald's работает в Белой Церкви и в Броварах.

Экономическая правда