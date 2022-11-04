Пенсионная реформа: рассмотрение законопроекта отсрочили - нардеп

Парламент отложил рассмотрение законопроекта, предусматривающего введение накопительной пенсионной системы, на неопределенное время.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Налогового комитета ВР Ярослав Железняк.

"И пока №2683 о внедрении накопительной пенсионной системы рассматриваться в ближайшие дни не будет. Отложили на неопределенное время для дальнейших консультаций", - написал он в Telegram.

Как ранее сообщалось, законопроект по пенсионной реформе планировалось рассмотреть в парламенте на этой неделе.

Согласно представленному в конце 2021 года проекту пенсионной реформы от Министерства финансов, будет предусматриваться отчисление взносов в размере 1% от зарплаты на личный накопительный счет.

В накопительном уровне пенсионной системы будут участвовать граждане, которым на момент его запуска будет меньше 55 лет. Для тех, кому на момент запуска накопительного уровня будет 55 лет и больше, пенсионная система никак не изменится.

Предполагалось, что размер взносов в накопительный уровень в первый год его функционирования составит 1% от заработной платы. Источником его уплаты будет 22% ЕСВ, который уменьшат на соответствующую сумму. То есть введение второго уровня пенсионной системы не должно создать дополнительной налоговой нагрузки ни на работодателей, ни на работников.

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