Великобритания и Украина продолжат сотрудничество по санкциям против РФ

Украина и Великобритания сотрудничают в вопросе ужесточения санкций против России и всех причастных к ее вторжению в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

В Лондоне состоялась встреча первого вице-премьера - министра экономики Юлии Свириденко с Парламентским Секретарем Казначейства Его Величества Баронессой Джоанной Пенн и руководством Офиса по применению финансовых санкций и представителей органов власти, ответственных за санкционную политику.

Участники встречи обсудили эффективность принятых мер, дальнейшие приоритеты санкционной политики, меры по противодействию обходу санкций, а также пути обеспечения надлежащей координации этой политики.

"И Украина, и Великобритания активно работают над введением санкций в отношении лиц и компаний, причастных к решению войны против нашего государства. Важно, чтобы мы продолжали координировать усилия и обмениваться информацией. Для достижения наибольшего эффекта от введения санкций также чрезвычайно важно отражение санкционных ограничений", – отметила Юлия Свириденко.

С момента вторжения России в Украину Британия ввела санкции против более 1000 физических лиц и более 100 предприятий. Санкционные списки периодически обновляются.

А также запретила российским судам, а также судам, зафрахтованным Россией, заходить в свои порты, ввела санкции против авиационного сектора РФ и т.д.

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Напоминаем:

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в среду заявила, Брюссель вместе с партнерами разработает план конфискации замороженных российских активов, чтобы затем передать их на восстановление Украины и для компенсации ущерба, нанесенного войной РФ.

Украина рассчитывает, что в 9-м пакете санкций Евросоюза против России будет предусмотрено полное отключение российских банков от SWIFT и запрет на въезд в ЕС граждан РФ.

Первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко обсудила с координатором санкций Государственного департамента США, послом Джеймсом О'Брайеном усиление давления на Россию.