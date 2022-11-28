Україна розраховує на повне відключення російських банків від SWIFT у 9-му пакеті санкцій

t.me/Denys_Smyhal

Україна розраховує, що в 9-му пакеті санкцій Євросоюзу проти Росії буде передбачено повне повноцінне відключення російських банків від SWIFT та заборону в’їзду в ЄС громадян РФ.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram.

Він провів зустріч з міністрами закордонних справ Естонії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії, Фінляндії та Швеції.

"Основними темами нашої зустрічі були зброя, фінанси та санкції проти агресора. У 9-му санкційному пакеті розраховуємо на повноцінне відключення російських банків від SWIFT та заборону в’їзду в ЄС громадян держави-терориста", – написав Шмигаль.

Також під час зустрічі сторони приділив значну увагу енергетичній сфері й обстрілам Росією критичної інфраструктури України.

"Подякував північноєвропейським та балтійським країнам за їхню допомогу з енергетичним обладнанням. Ця підтримка допомагає українцям залишатися незламними та продовжувати боротьбу проти варварської російської агресії", – резюмував глава Кабміну.