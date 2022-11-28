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Україна та США обговорили співпрацю у посиленні санкцій проти Росії

Понеділок, 28 листопада 2022, 10:50 - Анастасія Жарикова

Перший віцепрем’єр, міністр економіки Юлія Свириденко обговорила з координатором санкцій Державного департаменту США, послом Джеймсом О’Браєном посилення тиску на Росію.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Очільниця Мінекономіки подякувала США за підтримку, зокрема, у питаннях санкційної політики. 

"У той же час падіння російської економіки до кінця року становитиме, за прогнозами, 4,5-4,6%. А падіння української - вже 30%. Тому очевидно, що санкції працюють не так швидко і не так ефективно, як це має бути. Тож їх необхідно посилювати. 

Саме тому для нас є важливим скоординованість, системність, обмін напрацюваннями та ідеями у цьому питанні з партнерами, американською стороною. Зокрема, щодо віддзеркалення і синхронізації санкцій",– зазначила міністр.

У свою чергу Джеймс О'Браєн підкреслив, що для Сполучених Штатів є дуже цінним обмін інформацією з українського стороною, яка володіє вже значними напрацюваннями у цьому напрямку. 

"Ми розуміємо, що санкції діють заповільно. Проте вони дозволяють зупинити рф швидше, ніж вона би зупинилася сама. Крім того, санкції здатні зробити так, аби рф у майбутньому не повторила агресію знову. Тож сподіваємося, що обмін інформацією дозволить пришвидшити роботу у цьому напрямку", – зазначив він.

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Під час зустрічі українська та американська сторони опрацювали актуальні питання співпраці в сфері санкційної політики:

  • запровадження з 5 грудня "цінову стелю" на російську нафту;
  • синхронізацію санкцій;
  • секторальні санкції за напрямками та сферами;
  • запобігання обходу санкцій.

Нагадуємо:

Канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина готова підтримав ембарго на російську нафту з 1 січня, переставши постачати її трубопроводом "Дружба".

До набуття чинності ембарго ЄС (5 грудня) залишилося всього два тижні, а РФ вже втратила більше 90% свого ринку в північних країнах блоку, які раніше були основою поставок з балтійських і арктичних терміналів.

Мінекономіки санкції США Росія
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