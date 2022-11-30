Минбороны назначило нового гендиректора "Мотор Сичи": Богуслаева уволили

Приказом министра обороны новым гендиректором "Мотор Сичи", которую в начале ноября отстранили и передали в управление Минобороны, назначили Алексея Никифорова.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

Так, 28 ноября приказом министра обороны Алексея Резникова внесли изменения в устав ПАО "Мотор Сич", на основе которого действует предприятие.

"Кроме того, досрочно прекращены полномочия членов наблюдательного совета, председателя и членов Совета директоров. Также прекращены полномочия и освобожден от должности президента акционерного общества Вячеслава Богуслаева.

Кроме назначения Никифорова, избрали новый состав наблюдательного совета и его председателя - заместителя министра экономики Украины Игоря Фоменко, который уже провел первое заседание.

В новосозданный наблюдательный совет предприятия также вошли: Роман Коновалов, Сергей Корж, Юрий Пащенко и Юрий Шаповал.

Кроме этого, зарегистрированы все изменения, которые содержатся в Едином государственном реестре.

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"Отныне стратегическое предприятие будет работать в режиме 24/7 на удовлетворение оборонных потребностей государства.

Полностью будет использоваться потенциал трудового коллектива. "Мотор Сич" будет развиваться и выпускать продукцию в интересах Украины и ВСУ", - резюмировали в Минобороны.

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Из соображений обороны. Как активы Коломойского, Жеваго, Григоришина и Богуслаева перешли к государству

Напоминаем:

23 октября Служба безопасности Украины сообщила о задержании президента АО "Мотор Сич" и начальника Департамента внешнеэкономической деятельности этого предприятия: им объявлено подозрение в коллаборации и пособничестве государству агрессору. По материалам следствия, эти чиновники действовали в сговоре с приближенными к Кремлю представителями российской корпорации "Ростех".

На следующий день, 24 октября, Шевченковский суд Киева взял их под стражу на два месяца (до 20 декабря). Уже в ноябре суд наложил арест на все имущество Богуслаева стоимостью почти 1 млрд грн.

Журналисты-расследователи "Схем" опубликовали, доказательства наличия у Вячеслава Богуслаева российского паспорта. Адвокат Богуслаева подтвердил, что у него действительно есть российский паспорт.

В начале ноября государство отчуждило "Мотор Сич" и передало ее в управление Минобороны.

Экономическая правда