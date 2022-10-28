Около сотни работников ЗАЭС подписали контракты с оккупантами, в том числе и руководители

Из 6700 работников, оставшихся работать на оккупированной россиянами ЗАЭС, только сотня подписали контракты с Росатомом под давлением, но есть и добровольцы по топ-менеджменту.

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

"В течение двух недель российские захватчики делают все, чтобы заставить персонал Запорожской АЭС подписать контракты с фейковым предприятием АО "Эксплуатирующая организация "Запорожская АЭС" под управлением Росатома", – говорится в сообщении.

В частности, оккупанты прибегают к давлению и манипуляциям, заявляя, что тысяча работников станции уже подписали контракты. Но эта ложь, подчеркивают в Энергоатоме, не срабатывает.

"На самом деле из 6700 работников, оставшихся работать на оккупированной россиянами ЗАЭС, только около сотни подписали контракты с Росатомом. Причем подавляющее большинство из тех, кто это сделал, согласились под давлением захватчиков", – указывает оператор.

Но среди них есть и добровольцы, в частности из руководящего состава. Эти люди мотивируют свои действия желанием занять высокие руководящие должности в фейковой структуре и получить дивиденды от захватчиков.

"Их фамилии известны, и все они будут отвечать за свои действия после освобождения станции и возвращения ее под полный контроль Украины", - отметили в компании.

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Вместе с тем 4300 проукраинских работников ЗАЭС выехали на подконтрольную Украине территорию.

И даже несмотря на давление и угрозы со стороны россиян, подавляющее большинство работников, которые находятся на станции, имеют проукраинскую позицию, сопротивляются оккупантам и максимально оттягивают процесс подписания предательских контрактов.

Напоминаем:

Президент страны-агрессора Владимир Путин подписал указ, согласно которому захваченная оккупантами Запорожская АЭС будет отдана России.

Российская государственная корпорация "Росатом" создала акционерное общество "Эксплуатационная организация Запорожской АЭС" с регистрацией в Москве, направленное на управление оккупированной ЗАЭС.