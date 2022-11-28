"Новая почта" открыла еще 2 отделения в Польше
Почтовый оператор "Новая почта" открыл еще два отделения в польских городах – Гданьске и Вроцлаве.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Новые отделения работают по адресам:
- Вроцлав, ул. Тшебницкая, 50/1А, 50-231, цифровой адрес 1/50;
- Гданьск, ул. Ракочего, 30, 80-171, цифровой адрес 1/80.
"Всего компания в Польше открыла уже 10 отделений Nova Post – в Варшаве, Кракове, Жешуве, Познани, Гданьске и Вроцлаве. В каждом из них работают украинцы, которые могут обслуживать как украинский, так и польский языки", – добавили в компании.
В отделениях Nova Post доступны услуги упаковки, отправки в Украину и получение посылок из Украины до 30 кг. Срок доставки посылок составляет от 5 дней. Оплатить услуги можно наличными, картами или через ApplePay или GooglePay.
Напоминаем:
Логистическая компания "Новая почта" открыла еще 2 новых отделения в Польше – в Познани и Жешуве (Nova Post).
Ранее сообщалось, что "Новая почта" планирует выходить на европейский рынок, первой в очереди стоит Польша, там компания хочет запуститься до конца 2022 года.
Ранее "Новая почта" запустила доставку личных вещей в страны Европы.