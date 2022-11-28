"Новая почта" открыла еще 2 отделения в Польше

Новая почта

Почтовый оператор "Новая почта" открыл еще два отделения в польских городах – Гданьске и Вроцлаве.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Новые отделения работают по адресам:

Вроцлав, ул. Тшебницкая, 50/1А, 50-231, цифровой адрес 1/50;

Гданьск, ул. Ракочего, 30, 80-171, цифровой адрес 1/80.

"Всего компания в Польше открыла уже 10 отделений Nova Post – в Варшаве, Кракове, Жешуве, Познани, Гданьске и Вроцлаве. В каждом из них работают украинцы, которые могут обслуживать как украинский, так и польский языки", – добавили в компании.

В отделениях Nova Post доступны услуги упаковки, отправки в Украину и получение посылок из Украины до 30 кг. Срок доставки посылок составляет от 5 дней. Оплатить услуги можно наличными, картами или через ApplePay или GooglePay.

Напоминаем:

Логистическая компания "Новая почта" открыла еще 2 новых отделения в Польше – в Познани и Жешуве (Nova Post).

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