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Запасов ядерного топлива хватит Украине на два года - президент Энергоатома

Воскресенье, 27 ноября 2022, 17:35 - Игорь Пилипив

Президент Энергоатома Петр Котив заявил, что Украина имеет запасов ядерного топлива на два года и планирует запустить собственное производство. 

Об этом он рассказал в эфире телемарафона. 

"Мы работаем с Westinghouse по созданию линии производства собственного топлива, основываясь на их технологиях. Мы уже делаем головки и хвостовики кассеты, которые прошли лицензирование американской компанией. То есть половину мы будем производить сами, а другую половину будет поставлять Westinghouse", — сообщил Котин. 

С начала большой войны Украина перестала покупать российское ядерное топливо, рассчитывая на собственные запасы. Сейчас Энергоатом планирует перевести все энергоблоки украинских АЭС, которые были на российском топливе, на топливо компании Westinghouse. 

Напомним:

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект "Об особенностях образования акционерного общества НАЭК "Энергоатом".

Американская Westinghouse Electric Company и НАЭК "Энергоатом" подписали контракт на разработку обновленного технико-экономического обоснования строительства двух блоков AP1000 на Хмельницкой АЭС в Украине.

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