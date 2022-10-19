Рада підтримала трансформування "Енергоатому" в акціонерне товариство
Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт "Про особливості утворення акціонерного товариства НАЕК "Енергоатом".
Про це повідомив перший заступнк голови податкового комітету Ради Ярослав Железняк у Telegram.
За відповідний документ проголосував 241 народний депутат.
Законопроєктом пропонується визначити процедуру утворення акціонерного товариства "НАЕК "Енергоатом", 100% акцій якого належать державі, встановити порядок формування статутного капіталу товариства, а також його функціонування після створення.
Задля забезпечення економічної безпеки та захисту інтересів держави, документом передбачено обмеження, пов’язані із забезпеченням збереження корпоративних прав держави, майна АЕС, ядерних матеріалів і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами.