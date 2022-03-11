"Енергоатом" відмовляється від російського ядерного палива
П'ятниця, 11 березня 2022, 09:06
НАЕК "Енергоатом" заявила, що повністю відмовляється від закупівлі ядерного палива виробництва Російської Федерації.
Про це "Енергоатом" написав на своїй сторінці у Telegram.
"Енергоатом повністю відмовляється від закупівлі російського ядерного палива", – йдеться у повідомленні.
Раніше "Енергоатом" заявляв, що в разі потреби зможе домовитися з американським виробником палива Westinghouse про нарощування постачання палива для атомних станцій України.
Економічна правда
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