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"Енергоатом" відмовляється від російського ядерного палива

П'ятниця, 11 березня 2022, 09:06

НАЕК "Енергоатом" заявила, що повністю відмовляється від закупівлі ядерного палива виробництва Російської Федерації.

Про це "Енергоатом" написав на своїй сторінці у Telegram.

"Енергоатом повністю відмовляється від закупівлі російського ядерного палива", – йдеться у повідомленні.

Раніше "Енергоатом" заявляв, що в разі потреби зможе домовитися з американським виробником палива Westinghouse про нарощування постачання палива для атомних станцій України.

Економічна правда

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АЕС ядерна енергетика Енергоатом

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