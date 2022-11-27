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Германия поддерживает запрет импорта трубопроводной нефти с января - Шольц

Воскресенье, 27 ноября 2022, 10:00
 
getty images

Канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия готова поддержал эмбарго на российскую нефть с 1 января, перестав поставлять ее по трубопроводу "Дружба"

Об этом сообщает Welt.

Издание отмечает, что нефтеперерабатывающие заводы в Шведте и Леуне до сих пор поставлялись российской нефтью через нефтепровод "Дружба". Однако федеральное правительство хочет прекратить закупку с 1 января из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину. 

Германия рассчитывает, что в будущем часть необходимого количества нефти будет транспортирована танкерами в Росток, а оттуда по трубопроводу в Шведт. Правительство Шольца также ведет переговоры с Польшей о возможных поставках через порт Гданьск.

"Мы упорно работаем над созданием технических предпосылок для большего количества вариантов поставок нефти через Росток, но в то же время ведутся переговоры с ответственными лицами в Польше", — сказал канцлер.

Напомним:

До вступления в силу эмбарго ЕС (5 декабря) осталось всего две недели, а РФ уже потеряла более 90% своего рынка в северных странах блока, которые ранее были основой поставок с балтийских и арктических терминалов.

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Компании, занимающиеся нефтяными танкерами, получают резкую прибыль, поскольку санкции, связанные с российской нефтью, меняют мировую торговлю.

Германия эмбарго нефть Россия
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