Майбутнє ембарго на російську нафту вплинуло на прибутки власників танкерів   

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Компанії, що займаються нафтовими танкерами, отримують різкий прибуток, оскільки санкції, пов’язані з російською нафтою, змінюють світову торгівлю.

Про це повідомляє Bloomberg.

Європа десятиліттями була головний покупець російської нафти, проте наступного місяця набуде чинності нафтове ембарго, а обсяги купівлі вже починають скорочуватись. Відповідно ці вантажі прямують до Азії, через що кораблі пливуть на тисячі миль далі, підвищуючи важливий аспект попиту.

Згідно з даними Clarkson Research Services Ltd, підрозділу найбільшого у світі суднового брокера, ключовий галузевий показник, тонномилі, який дорівнює об’єму перевезеного вантажу, помноженому на відстань, яку він проходить, цього року зросте на 4,3% .

Щоденний прибуток найбільших супертанкерів галузі досяг 99 628 доларів США в п’ятницю, що вчетверо перевищує середній показник за останні чотири роки на еталонному маршруті ринку.

Санкції Європи набувають повної чинності 5 грудня, після чого блоку доведеться майже повністю припинити морський імпорт, що призведе до поглиблення хаосу на торговельних шляхах.

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