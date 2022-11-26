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Производители электроэнергии сейчас покрывают около 75% потребностей потребления - Укрэнерго

Суббота, 26 ноября 2022, 11:35 - Игорь Пилипив
 
getty images

По состоянию на утро субботы, 26 ноября, был введен в работу еще один атомный блок, что позволило снизить дефицит электроэнергии до 25%. 

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго. 

"По состоянию на 11:00 введен в работу еще один атомный блок, увеличивается мощность до планового уровня на других.  Таким образом производители электроэнергии сейчас покрывают около 75% потребностей потребления. Однако еще 25% электроэнергии все еще остаются в дефиците, поэтому сегодня на всей территории Украины действует режим ограничения потребления", — говорится в сообщении. 

В Укрэнерго отмечают, что отныне облэнерго сами будут решать, какие именно отключения применять: плановые или аварийные. 

"То есть диспетчеры облэнерго получают показатель потребления для области, превышать который нельзя. А вот схему отключений, которая позволит придерживаться установленной нормы потребления, каждое облэнерго составляет самостоятельно", — разъясняют в компании.

Напомним:

На 19:00 пятницы, 25 ноября, в украинской энергосистеме все еще сохраняется дефицит 30% от потребности потребления.

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После массированного ракетного обстрела государства-террориста в среду, 23 ноября, еще один энергоблок Хмельницкой атомной станции подключили к энергосистеме Украины.

Все четыре действующие АЭС Украины снова имеют доступ к национальной энергосистеме после полной потери электроэнергии в начале этой недели.

Укрэнерго АЭС электроэнергия дефицит
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