В субботу в Херсоне начнут тестово подавать электроэнергию

В субботу, 26 ноября, в деоккупированном Херсоне планируется осуществить тестовое включение электросетей.

Об этом сообщает прессслужба "Херсоноблэнерго".

"Несмотря на сверхсложную ситуацию, мы продолжаем работать. Сейчас состояние энергосистемы Украины сложно, как только нормализуется работа Южноукраинской АЭС в домах херсонцев начнет появляться электроэнергия", - сказал председатель правления компании Игорь Сафронов.

Он добавил, что в подаче электроэнергии будут применяться экстремальные ограничения, так как основные источники энергопитания разрушены, будет работать резервная линия электропередач, обладающая ограниченной пропускной способностью.

"В первую очередь будут заживлены объекты критической инфраструктуры – объекты водоснабжения и медицинские учреждения. Поэтому просим с пониманием отнестись к ситуации", – подчеркнул руководитель облэнерго.

По его словам, ремонты продолжаются также на воздушной линии, которая позволит возобновить работу водопровода "Днепр – Николаев", поставлявшего в Николаев питьевую воду.

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