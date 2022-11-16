УЗ готує вокзал Херсона до відновлення руху: встановили резервне живлення та Starlink

УЗ

"Укрзалізниця" забезпечила вокзал Херсона резервним живленням та терміналами Starlink – вокзал став другою точкою в місті, де можна зарядити мобільні телефони та під’єднатись до мережі.

Про це повідомляє пресслужба УЗ в Telegram.

Зазначається, що перевізник активно готується до відновлення руху в деокупований Херсон.

"Перевірили стан залізничного вокзалу, паралельно організували разом з нашими партнерами з World Central Kitchen роздачу продуктових наборів для жителів Херсона прямо на вокзалі, а також - надання необхідної медичної допомоги та ліків разом з Medecins Sans Frontieres", – йдеться в повідомленні.

"Лікарям без кордонів" на херсонському вокзалі виділили окреме місце для надання медичної допомоги.

Нагадуємо:

11 листопада у Головному управлінні розвідки повідомили, що Херсон повертається під контроль України, до міста заходять частини ЗСУ. Шляхи відступу російських окупантів – під вогневим контролем української армії.

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12 листопада у звільненому Херсоні почали працювати законні обласна та міська військові адміністрації, а також СБУ та Нацполіція. Водночас у Херсоні ввели комендантську годину з 17 вечора до 8 ранку.

Перші базові станції мобільних операторів у Херсоні через відсутність світла працюють на генераторах та терміналах Starlink.