Все украинские АЭС восстановили доступ к электросети после ракетной атаки РФ

Все четыре действующие АЭС Украины снова имеют доступ к национальной энергосистеме после полной потери электроэнергии в начале этой недели.

Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Команда экспертов МАГАТЭ, которая находится на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), уже вчера сообщила, что внешнее энергоснабжение станции было восстановлено через день после его отключения. ЗАЭС, крупнейшая в Европе атомная электростанция, находится в режиме остановки, но все еще нуждается в электроэнергии для поддержания основных функций безопасности и защиты", - заявили в агентстве.

В пятницу Украина также подтвердила МАГАТЭ, что три другие атомные электростанции - Ровенская, Южноукраинская и Хмельницкая - были снова подключены к сети и работают для производства электроэнергии для нужд страны. Также восстановлено электроснабжение на Чернобыльской площадке.

"МАГАТЭ завершило недельную миссию экспертов по ядерной и физической ядерной безопасности в Чернобыле, в том числе в зоне отчуждения, которая была создана вокруг станции после аварии 1986 года. Миссия поможет проложить путь к модернизации и совершенствованию систем ядерной безопасности станции. Эксперты МАГАТЭ также получили лучшее понимание потребностей станции в сфере безопасности и защищенности, а также предоставили советы и рекомендации по радиационному мониторингу", - добавили в МАГАТЭ.

Напомним:

Сообщалось, что после того, как в среду все украинские атомные электростанции выключились из сети, до конца четверга они снова будут работать в украинскую энергосеть, что существенно уменьшит дефицит в ней.

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В четверг - после обесточивания в результате российской ракетной атаки 23 ноября - ЗАЭС получила питание собственных нужд от энергосистемы Украины. На энергоблоках Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС проводились пусковые операции.

Экономическая правда